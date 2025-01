Y a todo esto, ¿quién es Luka Romero?

Luka Romero Bezzana se perfila como el próximo ‘bombazo’ del mercado mexicano, luego de que Cruz Azul supuestamente llegara a un acuerdo con el Milan para comprar al jugador por 4 millones de dólares, pero ¿por qué tanto revuelo?

Romero y su gemelo, Tobías, nacieron en Durango, a pesar de que sus padres son argentinos. La razón por la que vivían al al norte de México era porque Diego, su papá, jugaba en el equipo Alacranes de Durango. Cuando los mellizos cumplieron dos años emigraron a España, pues el padre de familia fichó con la Sociedad Deportiva San Pedro.

Fue ahí donde los Romero Bezzana comenzaron a desarrollar su futbol; sin embargo, Diego volvió a cambiar de equipo, esta vez se fue a la Sociedad Deportiva Formentera y, naturalmente, sus hijos jugaron para las infantiles del club.

La dinámica se repitió y los chicos saltaron al Penya Esportiva Sant Jordi, de Ibiza. Finalmente, cuando Luka cumplió 10 años llegó al Real Club Deportivo Mallorca.

Fue en con los ‘Bermellones’ donde su futbol comenzó a desarrollarse formalmente y tras cinco años en las fuerzas básicas debutó profesionalmente con el primer equipo el 24 de junio de 2020 a los 15 años, 7 meses y 6 días, convirtiéndose en el futbolista más joven en jugar en La Liga, récord que se mantiene hasta este día.

La vida con el Mallorca no fue fácil, pues intercalaba con el primer equipo con el juvenil, tras disputar 10 partidos y marcar un tanto, en agosto de 2021 la Lazio apostó por él.

El cuadro ‘Biancoceleste’ pagó 200 mil dólares para hacerse con sus servicios, pero su andar por el Calcio tampoco fue ‘un paseo por las nubes’, pues Romero también tuvo que jugar con dos equipos.

