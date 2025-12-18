'Xolos' cambia de marca y presenta un jersey único en su tipo

Enrique Gómez

Una camiseta totalmente diferente en la Liga MX y con una marca que no se veía en el futbol mexicano desde hace 14 años. Oficialmente, los ‘Xolos’ han cambiado de patrocinador para el Clausura 2026.

El club Tijuana reveló la nueva camiseta que usará para la segunda mitad de la temporada. La marca es Reebok, una empresa que no veíamos en México desde el 2011, cuando Chivas cambió a Adidas.

El jersey es de un estilo único: rojo, pero tiene una línea curva que divide el pecho de los hombros y el cuello, sección que se ilumina en color negro; lleva un cuello polo con un remate carmesí. Además, el escudo luce muy grande y centrado, justo debajo de la marca. Únicamente lleva un patrocinador en el centro, pero dos a la altura de las clavículas, así como en las mangas, que también van en negro.

Una identidad que se lleva puesta.



Los nuevos jerseys de @Reebok X Xolos nacen del carácter del equipo y de la esencia de Tijuana, creados para acompañar momentos que quedarán marcados en la historia.



Cada detalle habla de orgullo, pasión

y de todo lo que está por venir.



🔴⚫… pic.twitter.com/zUjtNq9tmz — Xolos (@Xolos) December 18, 2025

El jersey lleva un entramado de “X” en marcas de agua, lo que le brinda mayor identidad a la prenda.

Para presumir su nueva camiseta, el equipo fronterizo utilizó como modelo a Gilberto Mora, el jugador de 17 años que sigue causando impacto en el futbol mexicano y que desde ya es una de las grandes esperanzas de la Selección Mexicana para mejorar sus pronósticos en la Copa del Mundo de 2026.

‘Xolos’ debuta en la próxima Liga MX el viernes 9 de enero contra el América, será ahí cuando estrene su nueva camiseta. El equipo fronterizo alcanzó los cuartos de final del torneo pasado de la mano de Sebastián Abreu y buscará seguir creciendo en el torneo venidero, más allá de que su plantilla no está dentro de las más valiosas ni prometedoras del futbol mexicano.