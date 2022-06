Víctor Guzmán reveló por qué no lo llaman a la Selección Mexicana

Es mexicano, fue el mejor en su posición el torneo pasado y hasta llegó a la final de la Liga MX, pero igual parece borrado por el ‘Tata’ Martino a unos meses de que se juegue la Copa del Mundo.

Víctor Guzmán no sabe con exactitud las razone del seleccionador de México, pues esa explicación en 2019, cuando el propio entrenador reconoció que lo llamó al Tri por recomendación, cada vez parece menos válida, pues si algo tuvo Pachuca el torneo pasado fue ritmo y ataque.

“En mi posición fui el que hizo más goles y dio más asistencias, así que yo pienso que esa es la única manera: ser congruente en la cancha con lo que se dice”, comentó Guzmán en FOX Sports Radio, donde también reveló qué fue lo que, en su momento, no convenció al entrenador de su perfil.

“Lo único que él habló conmigo es que nos había llamado, a mí y a otro compañero, porque le habían dicho y que no me llamaba porque no cambiaba de ritmo, que siempre jugaba a un mismo ritmo. Al final él es el que elige, pero en mi posición se necesita atacar y dar volumen de juego y es lo que he hecho en mi club; de eso se trata mi posición y he ido haciendo cambio de ritmo”, aseguró el jugador de 27 años.

Guzmán jugó como mediocampista ofensivo el 70% de los partidos en el Clausura 2022, donde anotó seis goles y puso siete asistencias, cuatro de ellas en la Liguilla por el título.

Eso sí, el jugador aseguró que no va a dejar de buscar el gol en su club y tampoco se va a rendir con la Selección Mexicana, pues está convencido que sus actuaciones en la cancha serán valoradas.

“A veces me pueden salir las cosas, a veces no, pero siempre estoy chingue y chingue: si fallo 10, quiero fallar 15 y yo sé que en una de esas va a caer gol, porque estoy jugando en una posición de ataque y cerca del arco rival", evaluó el jugador, quien lleva dos torneos a gran nivel y sin lesiones.

No es nada personal contra Guzmán ni contra todos los jugadores mexicanos en mejor nivel que los seleccionados habituales, es solo que Martino ya tiene a su grupo basado en la ley de antigüedad.