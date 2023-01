Víctor Guzmán dice que se ganó volver a conquistar a Chivas

Hay que ser un jugador muy bueno para que Chivas te haya fichado dos veces en tres años.

Víctor Guzmán asegura que se ganó a pulso la oportunidad de volver a ser contratado por el Guadalajara, luego de que en enero de 2020 se cayera su traspaso por un tema de dopaje.

“Pienso que es algo que me lo he ganado, nadie me lo regaló. Esas expectativas son porque estoy haciendo las cosas bien. Tuve en números muy importantes. No se me hace que sea una presión, porque cada fin de semana juego con el corazón. Las expectativas pienso que me las he ganado con mis actuaciones y mi manera de entrenar”, afirmó el mediocampista en su presentación con el club.

Las caras de Amaury Vergara se robaron la presentación de Víctor Guzmán en Chivas

“Lo voy a afrontar de la mejor manera, como lo que es y representa portar estos colores y este escudo, llevarlo a lo más alto, donde se merece. Con mucha madurez, como un profesional, como lo he sido. Con mis actuaciones de cada fin de semana que sea mayor la presión pero estoy en un lugar privilegiado, no hay mejor manera que demostrarlo dentro del campo”, agregó el ‘Pocho’ en la conferencia de prensa.

Guzmán fue uno de los mejores mediocampistas en el pasado Apertura 2022 en el que Pachuca salió campeón y ese gran rendimiento, aunado a sus declaraciones públicas donde decía que su intención era salir de la institución hidalguense para afrontar nuevos retos, allanaron su camino de regreso a Guadalajara.