Valencia busca a Luis Chávez y Pachuca le haría un descuento

Al fin Europa volteó a ver a Luis Chávez, el mejor futbolista mexicano en el Mundial de Catar 2022.

Y no se trata de cualquier club o una institución sin renombre, sino del Valencia, uno de los equipos más importantes de España, aunque últimamente se la viva lejos de los primeros lugares de La Liga.

De acuerdo con el periodista Lahcen Senhaji, el equipo ‘naranjero’ tiene toda la intención de fichar al mediocampista de 26 años en este mercado invernal, pues le urge suplir la baja de Nico González, quien se fracturó el pie izquierdo y que además deberá reportar irrevocablemente con el Barcelona al final de la temporada; es decir, el conjunto de Gennaro Gattuso ya no recuperará al español de 21 años.

Chávez y Pachuca rechazaron una jugosa oferta por parte de Rayados, pues la meta del jugador es emigrar a Europa y su ambición podría ser recompensada en esta misma ventana de traspasos.

¡Golazo de Luis Chávez, nominado al mejor de Catar 2022! México puede quedarse con un 'pedacito de gloria' del Mundial

“Estoy esperando que llegue algo de afuera. Mi sueño es poder jugar en Europa. Me voy a esperar lo más que pueda. Por mi edad sé que es difícil, pero no pierdo la esperanza. La mejor forma es quedándome aquí en Pachuca. Lo más formal fue Monterrey, de otros equipos no supe”, dijo Chávez a FOX Sports México, antes de que se diera a conocer este supuesto interés desde España.

El jugador de los ‘Tuzos’ se robó las miradas en el Mundial con un golazo de tiro libre ante Arabia Saudita, tercer y último partido del Tri en Catar 2022, donde Luis jugó todos los minutos con el Tri.

Chávez tendrá todas las facilidades para emigrar al Valencia en caso de que el interés tome seriedad, pues él mismo explicó que antes del Mundial renovó con Pachuca y su cláusula de recisión se rebajará a 5 o 6 millones de dólares siempre y cuando el equipo interesado venga de Europa.