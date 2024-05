Uruguay tiene equipo para ganar la Copa América, lo admite Sebastián Cáceres

El defensa uruguayo Sebastián Cáceres manifestó, a menos de un mes del comienzo de la próxima Copa América, aseguró que la Celeste tiene equipo para consagrarse en dicho torneo.

"No sé si somos favoritos, pero creo que venimos haciendo las cosas muy bien y hay con qué ilusionarse, porque tenemos un gran equipo", dijo el defensa del América en una rueda de prensa llevada a cabo en el Complejo Celeste.

Allí un grupo de futbolistas convocados por Marcelo Bielsa se encuentran trabajando con la mira puesta en el amistoso que Uruguay disputará frente a México el 5 de junio y a la Copa América que se llevará a cabo en Estados Unidos desde el 20 de junio.

El futbolista de las Águilas -con el que fue bicampeón de la Liga MX- aseguró que él y sus compañeros están comprometidos con encarar la competición para representar a Uruguay de "la mejor manera posible".

Preguntado por el estilo del seleccionador uruguayo, Marcelo Bielsa, explicó que el técnico les pide intensidad en la línea defensiva y no dar oportunidades al rival de hacer lo que quiere, sino guiarle a lo que Uruguay quiere y sacarle posibilidades.

Sebastián Cáceres suma dos campeonatos en Liga MX.



🏆 Apertura 2023 | América

🏆 Clausura 2024 | América pic.twitter.com/rkTki1tt7H — Goles y Cifras (@golesycifras) May 27, 2024

"Creo que somos un equipo que muchas veces estamos mano a mano y se caracteriza mucho por los duelos, entonces estar fuertes en los duelos y ganarlos es importante para el conjunto", subrayó.

Por otra parte, Cáceres dio explicaciones sobre su recuperación de una reciente lesión de rodilla y aseguró estar entrenando al 100 % con el resto de sus compañeros.

"Cuando me lesioné me dio un poco de rabia porque sabía que me había roto el menisco, pero no sabía si había algo más (...) Entonces tenía miedo, porque no sabíamos, pero después supe que la recuperación era de tres o cuatro semanas y me dio mucha tranquilidad poder disputar por un lugar en la Copa América", añadió.

Este domingo, los convocados y el cuerpo técnico partirán hacia Estados Unidos, donde la Celeste disputará el 5 de junio un encuentro amistoso frente a la Selección de México.

Dicho partido le servirá a Uruguay para prepararse para la Copa América, donde los dirigidos por Marcelo Bielsa compartirán el Grupo C con Bolivia, Panamá y Estados Unidos.