Uros Durdevic ya está en Monterrey y el Atlas ha quedado desmantelado

Enrique Gómez

Nueve meses después de haberse convertido en el primer campeón de goleo en la historia del Atlas, el club lo vendió.

Uros Durdevic ya está en Monterrey y posando con los colores de su nuevo equipo… Ya se imaginarán la molestia de la afición rojinegra al ver que la directiva simplemente ‘remató’ a su hombre gol con el torneo ya avanzado (cuatro jornadas completas), en donde el equipo marcha tercero en la tabla.

Triste noticia para las aspiraciones del club tapatío, pero gran fichaje el que concretó Rayados, que a cambio ‘solo’ 5 millones de euros (menos de la mitad del dinero que recibió por la venta de Germán Berterame al Inter Miami) se hizo con el segundo mejor goleador de la Liga MX en 2025.

Es OFICIAL, Djuka ya está en Monterrey listo para incorporarse al equipo. EL BALCÁNICO 🇲🇪 pic.twitter.com/ClAvPOhXd0 — Soy Rayado 🌟 (@SomosRayados) February 4, 2026

‘Djuka’ (31 años) hizo 19 anotaciones en las fases regulares de los torneos Clausura y Apertura 2025 y en ese sentido, solo estuvo por debajo del (tri)campeón de goleo Paulinho. Mientras tanto, en este 2026, el serbio ya sumaba dos anotaciones, nada mal considerando que el equipo de Diego Cocca solo registra tres dianas.

Hablando de Cocca, el técnico argentino decía a principios de torneo que su petición era un delantero para que pudiera complementarse con Uros, sin embargo, ya ni siquiera tiene al balcánico en el plantel.

Rayados aún no hace oficial el fichaje de Durdevic y Atlas todavía no publica el emotivo video para despedir al único campeón de goleo en si historia (Clausura 2025), pero todo sucederá en las próximas horas.