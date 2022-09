Unos buenos refuerzos y vacaciones, eso necesita el Atlas y Diego Cocca lo sabe

Unas buenas vacaciones y unos buenos refuerzos, eso es lo que necesita el Atlas para que el próximo torneo sea más como los dos anteriores y menos como el presente, donde los ‘Zorros’ fueron de lo peor.

Previo al duelo de esta noche contra el Real Salt Lake por la Leagues Cup Showcase, el todavía bicampeón de la Liga MX arrastra tres derrotas consecutivas y nueve partidos sin ganar, la eliminación matemática en el Apertura 2022, una seria amenaza para finalizar el torneo como último, la derrota en la Campeones Cup en ante New York City FC y encima, la final perdida por la Supercopa de la Liga MX.

¿Será diferente el próximo año cuando el equipo tapatío juegue la Liga de Campeones de CONCACAF por primera vez? Con la plantilla actual, ni siquiera el técnico Diego Cocca lo puede asegurar.

“Hay que ver si podemos jugar dos torneos con este plantel, es complicado, ya les informaré”.

Podrá parecer una declaración inofensiva por parte del argentino, pero en realidad parece un mensaje directo hacia la directiva: el equipo debe reforzarse a consciencia, pues claramente no tenía la materia prima necesaria para solventar las lesiones y el cansancio de los jugadores titulares.

El estratega también admitió que tener al Atlas en penúltimo lugar, abatido emocional y futbolísticamente, lo tiene muy dolido, pero todos trabajarán para que esto no vuelva a pasar.

“La verdad que estoy mal, no esperábamos esto, costó mucho armar un plantel competitivo, lo que queda es aprender y tratar de no hacer los mismos errores. No estamos pasando por el mejor momento, el ánimo no es el mejor porque no sé lograron los objetivos, queda prepararnos para Necaxa y tener unas buenas vacaciones para que esto no vuelva a pasar”, aseguró en conferencia.

Al Atlas solo le queda el partido de esta noche en el Rio Tinto Stadium y el duelo ante Necaxa para al fin terminar su agonía y tomarse esas vacaciones que tanto necesita.