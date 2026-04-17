Una derrota ante Pachuca y Rayados podría quedar oficialmente eliminado

Enrique Gómez

Estos equipos alguna vez jugaron una final de la Liga MX y torneo tras torneo destacan entre los candidatos para llegar lejos, pero mientras que Pachuca sí está jugando a un gran nivel en este Clausura 2026, Rayados está cerca de cortar una racha de varios años clasificando a la Liguilla.

De hecho, si el Monterrey pierde contra Pachuca y se combinan solo un par de resultados, quedará eliminado desde esta Jornada 15, es decir, jugará las últimas dos fechas sin posibilidad de clasificar.

Así llegan ambos equipos para este partido que podría ser condenatorio en el ‘Gigante de Acero’: