¿'Turco' Mohamed se expulsó a propósito? "El árbitro me dijo que le gritara"

Hay quienes aseguran que Antonio Mohamed se hizo expulsar a propósito para no enfrentar a Rayados en la última jornada y en realidad el ‘Turco’ jamás se atrevería a matizar lo que siente por Monterrey.

El estratega de Pumas aceptó el error que tuvo en el duelo ante América, donde sus fuertes reclamaciones provocaron que el árbitro le mostrara la tarjeta roja, lo que le acarreó un ‘conveniente’ partido de suspensión en la Jornada 17, donde Universidad se juega un boleto a la reclasificación.

Con el primer lugar asegurado, Monterrey podría relajarse en el duelo por la Jornada 17, un encuentro que Mohamed tendrá que apreciar desde el palco y no sentado no en el área técnica del Estadio BBVA, esa que conoce a la perfección por los cuatro años (divididos en dos etapas) que pasó con Rayados.

“Las sensaciones son raras, con sentimientos encontrados. Monterrey es el lugar donde más feliz fui y es mi casa, será raro. Ellos no juega por nada y nosotros sí, esperamos el grado de dificultad, con mucha jerarquía y será muy difícil. Lo mío no tiene nada que ver. El objetivo el sábado es ganar, entrar en los 12 y tener una oportunidad de pelear el campeonato”, comentó el estratega.

Pero ¿hubiera sido capaz del ‘Turco’ de perderse a propósito un partido donde su equipo se juega toda la temporada por más incómodo que fuera visitar el Estadio BBVA como rival? El estratega asegura que solo aceptó las ‘recomendaciones’ del cuarto árbitro, pero acepta que se equivocó.

“El árbitro me dice que no haga ademanes, que si quiero que le grite, pero en la cara; le grité en la cara y me expulsó, él me dijo eso. Me dijo ‘no hagas ademanes, porque la gente ve que haces el número 8. Si quieres grítame en la cara’. Le grité y me expulsó. Nunca hubo insultos, él pensó que le falté al respeto y acepto mi error”, agregó el entrenador de 53 años de cara al duelo por la última fecha del Clausura 2023.

Pumas necesita ganar para amarrar su pase a la siguiente ronda. A Rayados nadie lo sacará del liderato.