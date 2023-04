'Turco' Mohamed no descarta vender a Juan Dinenno: "nadie es indispensable"

Los cambios serán inevitables en Pumas y ni siquiera Juan Ignacio Dinenno tiene asegurado su lugar en el equipo, de hecho, el ‘Turco’ Mohamed no se cierra a una posible transferencia del argentino.

Claro que lo que más desea el equipo es retener a sus mejores jugadores y uno de ellos es Dinneno, sin embargo, nadie es indispensable en Universidad y todos deben mostrar compromiso para seguir.

“Sabemos lo que él representa en el club, la historia que tiene y sería importantísimo que pueda continuar con nosotros, pero no depende de mí, están los que quieren estar, ya se le preguntará y si decidimos que siga y quiere estar con nosotros, bienvenido, si hay que transferirlo se buscará otro jugador. Nadie es indispensable, pero hay gente importante y buscaremos retenerlo”, dijo Mohamed.

En entrevista con Récord, el estratega también habló acerca de la cantera universitaria, esa que en otros años fue prolífera y de la cual 'Tony' buscará echar mano, pero únicamente con jugadores que se lo hayan ganado, es decir, no experimentará y menos bajo la premura de los resultados.

“Seguiremos buscando canteranos, pero no podemos probar porque la gente quiere resultados. Le daremos oportunidad a los jóvenes que tengan capacidad, pero sino están en condiciones se lo vamos a dar a otro, se los dije, esto va a ser una competencia y no me voy a fijar en jerarquías, va a jugar el que esté mejor”, agregó el ‘Turco’, quien también dejó claro que el equipo se reforzará el próximo torneo.

“Tenemos claro que tenemos que reforzar varios sectores del equipo para poder competir con los más poderosos. El equipo necesitará cambios aunque lleguemos a lo más alto”, explicó el estratega, a quien seguramente se le prometieron refuerzos para que en el Apertura 2023 arme un equipo a su gusto.

Dinenno tiene ocho goles en Pumas y desde hace varios torneos es la figura en el ataque del equipo, sin embargo Mohamed aclaró que no se dejará presionar si es que el jugador y su agente así lo pretenden.