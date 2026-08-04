Tranquilos, Gabriel Milito no es como Fernando Gago

Enrique Gómez

Que quede claro: Gabriel Milito no será como Fernando Gago. Él no abandonará a las Chivas a medio torneo solo porque un famoso club de Argentina decida que lo quiere como director técnico.

Sobre los reportes que colocan al entrenador del Guadalajara como el candidato principal para dirigir a River Plate, ante el posible despido de Eduardo Coudet, el técnico se desmarcó al confirmar el compromiso que tiene con la institución rojiblanca y sus intenciones de alcanzar el campeonato.

“No tengo nada para decir. Ya algo me conocen y tengo muy compromiso muy grande con Chivas y estoy enfocado solamente en mi compromiso con este club: intentar llevarlo junto con los jugadores y los dirigentes a poder conseguir algún título. Ese es mi único objetivo”, aseguró el entrenador de 45 años.

🔴⚪️ Se queda



A pesar de que el nombre de Gabriel Milito suena para dirigir al River Plate, el argentino fue claro, mi compromiso es con Chivas.#qtvDeportes pic.twitter.com/OkA6XvH027 — quiero tv (@quierotv_gdl) August 4, 2026

Esta semana se dispararon los rumores sobre el propósito de River Plate de arrebatarle su entrenador al equipo rojiblanco (tal como lo hicieron hace unas semanas al pagar la cláusula de recisión que tenía Ángel Correa con Tigres), situación que preocupó muchísimo a la afición rojiblanca, pues en 2024 Fernando Gago dejó botado al ‘Rebaño’ en cuanto Boca Juniors lo invitó a dirigir al primer equipo.

Pero el hecho de que compartan nacionalidad no quiere decir que ambos entrenadores sean iguales y en la conferencia de prensa previa al partido por la Leagues Cup ante Los Angeles FC, Milito dio su palabra.

Otro de los nombres que ha sonado para llegar a River es el de Hernán Crespo, quien recién fichó con el Atlas hace unas semanas. Veremos si él también puede honrar su compromiso en la Liga MX.