Toluca y la razón por la que perdió ante América

El portugués Renato Paiva, entrenador del Toluca mexicano dijo este miércoles que el Toluca pecó de ingenuidad y no supo descifrar el sistema que planteó el América que lo venció por 2-0 en el juego de ida de los cuartos de final del Apertura 2024.



"Nosotros con ingenuidad caímos en la trampa del América. No supimos jugar este partido y lo pagamos caro. Me sorprendió el planteamiento táctico del América, ellos esperaban nuestro error y cuando tuvimos un par de opciones no fuimos contundentes", señaló el técnico al final del partido.

En el primer tiempo del partido el local dominó, aunque Toluca tuvo un par de opciones claras que atajó el guardameta Ángel Malagón. En la segunda mitad las Águilas se llevaron la victoria con doblete del uruguayo Rodrigo Aguirre.



Paiva dijo que advirtió a sus jugadores para la segunda mitad que el rival esperaba el error, a pesar de lo cual se fueron abajo en el marcador y no supieron reaccionar.



"Hablé con los jugadores, les dije que América jugaba a encontrar nuestro error. Ellos nos dejaron tiempo para tener el balón, pero a partir de su gol el juego se rompió, fuimos por el empate, y en un balón largo nos pillaron la espalda y nos hicieron el 2-0, y nosotros simplemente fallamos", explicó.

A pesar de la derrota el estratega confió en que podrán remontar en el juego de vuelta del próximo sábado cuando reciban a las Águilas.



"La eliminatoria está abierta. Así son los partidos de fase final, esto no está definido, aunque sabemos que América está del otro lado. Creo en la remontada, porque si hay un equipo que le puede hacer dos goles al América ese es Toluca y en nuestra casa lo podemos lograr", confió.



El Apertura 2024 es el segundo torneo de Paiva al frente de los llamados Diablos Rojos, en el primero, Clausura 2024, fue eliminado en cuartos de final por el Guadalajara.