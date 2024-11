América es el favorito sobre Toluca: Paulinho

Toluca goleó 4-0 al América y fue infinitamente superior en el partido que disputaron dentro del torneo de Apertura 2024, pero esto no representará ningún parámetro o punto de confianza para los Diablos, pues en la liguilla esperan a unas Águilas fuertes, diferentes y sobre todo: con deseos de revancha.

Para el portugués João Paulo Dias Fernandes, mejor conocido como Paulinho, campeón goleador de los Diablos, Toluca tiene que enfrentar con todo profesionalismo al América, sin el mínimo exceso de confianza.

"No, no nos sentimos ganadores. Porque ganar un partido no es ganar un torneo. Entonces no creo en exceso de confianza. Creo en confianza, sí. Y tenemos que tener mucha confianza en nosotros, porque es importante. Pero también sabemos que vamos a jugar contra un gran equipo. Seguro que América también sabe que va a jugar contra un gran equipo que es Toluca”,

Y precisamente por la goleada y por lo que han vivido los dos equipos en los últimos partidos, podría pensarse que Toluca es favorito, pero el propio Paulinho pone los pies en la tierra y afirma que si hay un favorito, ese tendría que ser el América por ser el actual bicampeón.

"No, no hay favoritos, a partir de ahora no hay favoritos. Los favoritos es trabajar en la cancha y ganar en la cancha. Para mí no es tema, para mí no existe el tema de seguir favorito. Y si hay un favorito para mí es América que ganó los últimos dos torneos. Pero en mi opinión no hay favoritos en la Liguilla".