Con 3 trofeos y 4 goles, Toluca destrozó al Querétaro

Enrique Gómez

Simplemente, no hay un mejor equipo que el Toluca en el futbol mexicano. Y en el mismo partido donde presumió sus tres títulos ganados en los últimos cinco meses, el club escarlata se apuntó otra goleada.

Con la victoria 4-0 ante Querétaro, los ‘Diablos Rojos’ se confirmaron como los líderes del Apertura 2025 y llevaron su diferencia de goles a +23 con una bestial ofensiva de 39 tantos a favor (y 16 en contra).

El equipo dirigido por el argentino Antonio Mohamed aplastó a unos de los competidores más modestos que tiene el futbol mexicano junto con el Puebla y se mantendrá al menos una semana más en la cima del Apertura 2025 con 31 puntos, a falta de cuatro jornadas para que termine la fase regular del torneo.

La selfie 🤳 con todo y copas 🏆 pic.twitter.com/RjqUVRsJG9 — Toluca FC (@TolucaFC) October 19, 2025

Esto quiere decir que no hay manera de que los escoltas América, Monterrey y Cruz Azul puedan tomar la cima en la tabla de posiciones, al menos no en esta Jornada 13 del futbol mexicano.

Con las firmas del argentino Nicolás Castro, el portugués Paulinho (que anotó su décimo gol en el torneo) y de los mexicanos Alexis Vega (penal) y Jesús Angulo, el equipo ‘escarlata’ le dio un gusto más a su afición en el Estadio Nemesio Diez, donde antes del partido se exhibieron los trofeos por la Liga MX, por el Campeón de Campeones y el último, el de la Campeones Cup, ganado ante el monarca de la MLS.

Ser bicampeón es algo que ni el mismo Toluca con sus 11 títulos ha logrado, ¿lo conseguirá este año?