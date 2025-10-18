Publicación: domingo 19 de octubre de 2025

Enrique Gómez

Con 3 trofeos y 4 goles, Toluca destrozó al Querétaro

Una goleada más para los 'Diablos', más líderes que nunca en el Apertura 2025

Simplemente, no hay un mejor equipo que el Toluca en el futbol mexicano. Y en el mismo partido donde presumió sus tres títulos ganados en los últimos cinco meses, el club escarlata se apuntó otra goleada.

Con la victoria 4-0 ante Querétaro, los ‘Diablos Rojos’ se confirmaron como los líderes del Apertura 2025 y llevaron su diferencia de goles a +23 con una bestial ofensiva de 39 tantos a favor (y 16 en contra).

El equipo dirigido por el argentino Antonio Mohamed aplastó a unos de los competidores más modestos que tiene el futbol mexicano junto con el Puebla y se mantendrá al menos una semana más en la cima del Apertura 2025 con 31 puntos, a falta de cuatro jornadas para que termine la fase regular del torneo.

Esto quiere decir que no hay manera de que los escoltas América, Monterrey y Cruz Azul puedan tomar la cima en la tabla de posiciones, al menos no en esta Jornada 13 del futbol mexicano.

Con las firmas del argentino Nicolás Castro, el portugués Paulinho (que anotó su décimo gol en el torneo) y de los mexicanos Alexis Vega (penal) y Jesús Angulo, el equipo ‘escarlata’ le dio un gusto más a su afición en el Estadio Nemesio Diez, donde antes del partido se exhibieron los trofeos por la Liga MX, por el Campeón de Campeones y el último, el de la Campeones Cup, ganado ante el monarca de la MLS.

Ser bicampeón es algo que ni el mismo Toluca con sus 11 títulos ha logrado, ¿lo conseguirá este año?

Para sorpresa de nadie, Toluca golea a Querétaro en solo media hora

Toluca presumió sus tres títulos conseguidos y este año (Liga MX, Campeón de Campeones y Campeones Cup) y se lució con tres goles en el primer tiempo
Nicolás Castro (15'), Paulinho (22') y Alexis Vega (30') marcaron para encaminar al Toluca a mantener el liderato del Apertura 2025.
Querétaro, uno de los tres peores equipos del torneo, no fue rival para el 'Diablo' al menos en el primer tiempo.
Así se vivió la goleada tempranera del Toluca en casa.
