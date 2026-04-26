Toluca 'B', fue superior a León y lo dejó sin Liguilla

Hiram Marín

León llegó con sentido de urgencia a Toluca, pero al parecer este se fue diluyendo poco a poco. Los Diablos, con equipo alternativo ganaron 4-1, se colocaron como cuarto lugar general momentaneamente y de paso dejaron fuera de cualquier posibilidad a 'La Fiera'.

El equipo rojo tenía necesidad de levantar la cabeza luego de acumular derrotas ante América y Mazatlán, sobre todo ante el compromiso de semifinales en la Copa de Campeones de CONCACAF ante LAFC.

Desde el inicio, el equipo de Antonio Mohamed marcó condiciones y encontró recompensa temprano con un disparo de Sebastián Córdova que terminó en gol tras revisión arbitral. León resistió algunos lapsos, pero nunca logró imponer condiciones en territorio mexiquense.

El partido tuvo un giro justo antes del descanso, cuando Díber Cambindo empató al 48' tras una jugada iniciada por Ismael Díaz, aprovechando un error defensivo. Sin embargo, Toluca retomó el control en el complemento y encontró el 2-1 al 59’, con un cabezazo de Fernando Arce tras una serie de rebotes dentro del área. A partir de ahí, el dominio escarlata se hizo más claro ante una zaga esmeralda superada.

El momento clave llegó con la expulsión de Antonio Briseño, quien vio la segunda amarilla tras una falta sobre Cambindo, lo que dejó a Toluca con diez hombres.

Lejos de desordenarse, los locales mantuvieron la estructura y golpearon en transición. Jorge Díaz Price firmó el 3-1 al 73' tras quitarse al portero y definir con frialdad, y apenas tres minutos después Nicolás Castro selló la goleada con un disparo cruzado.

Con el triunfo, Toluca alcanzó los 30 puntos y aseguró su lugar en la Liguilla, escalando hasta la cuarta posición de la tabla, mientras León quedó eliminado con 22 unidades.