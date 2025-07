Todo se alineó: Keylor Navas debutará de inmediato con Pumas

Enrique Gómez

La noticia que Pumas estuvo esperando todo el día llegó a justo a tiempo: Keylor Navas puede debutar.

Y va a debutar. El partido de esta noche en Querétaro ante ‘Gallos Blancos’ marcará el estreno del legendario portero costarricense. Todas las voluntades estaban puestas para que así fuera, solo faltaba que el registro quedara dado de alta, situación que sucedió cinco horas antes del partido por la tercera fecha de la Liga MX, donde Universidad buscará, por lo menos, ya no recibir tres goles por partido.

Ya aparece el registro de Keylor Navas en la página de la LigaMX 👇🏻 pic.twitter.com/pcvv3WMdBz — Edgar Jiménez (@edgar85jimenez) July 25, 2025

“El Club Universidad Nacional informa que el registro de Keylor Navas se ha realizado con éxito y el jugador está disponible para debutar con Pumas en el duelo de esta noche ante Querétaro, correspondiente a la Jornada 3 del torneo Apertura 2025”, comunicó el conjunto auriazul.

A través de su cuenta de X, Pumas también asignó a Navas como “el jugador a seguir” del partido, por lo que casi es un hecho que alineará con el equipo pese a que apenas llegó a México hace unos días y casi no ha entrenado. No es para menos, pues de no habilitar a Keylor, Efraín Juárez hubiera tenido que mandar a Rodrigo Parra, el arquero de 17 años que ha tenido dos partidos de pesadilla con el primer equipo.

Experiencia, liderazgo y compromiso, el debut de Keylor Navas en la Liga MX, eso lo hace nuestro jugador a seguir en el partido ante Querétaro.🧤⚽️😼#UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/tt9lpQkZgl — PUMAS (@PumasMX) July 25, 2025

¿Marcará la diferencia? Está claro que, a sus 38 años, el exjugador del Real Madrid no está en el mejor momento de su carrera, pero la portería es una posición longeva y seguramente el tico dará muestras de por qué es considerado como el mejor portero en toda la historia de CONCACAF.

En el Estadio Corregidora (21:00 ET), Pumas y Querétaro buscarán sus primeros puntos del Apertura 2025.