Todo indica que habrá un cambio de líder en la Liga MX

Enrique Gómez

A pesar de la impresionante perfección de Chivas para iniciar el torneo y de su liderato indiscutible después de siete jornadas, a nadie le sorprendería que hubiera un nuevo primer lugar en el Clausura 2026.

Porque no sería descabellado que Cruz Azul derrotara al Monterrey ni que el Guadalajara empatara o perdiera contra el Toluca; de hecho, de acuerdo con las tendencias, un escenario así luce muy probable:

Cruz Azul (16 puntos):

· No pierde en el Estadio BBVA desde 2022

· Rayados marcha en 9° lugar de la tabla

· La Máquina, 2°, venció a Chivas la semana pasada

Chivas (18 puntos):

· Perdió 3-0 contra Toluca el pasado partido (en casa)

· Los ‘Diablos’ están invictos en el torneo

· El ‘Rebaño’ tiene dos derrotas seguidas ante este rival

Cruz Azul, lo peor que podía pasarle al Monterrey en estos momentos Así llegan ambos equipos para este duelo entre pesos pesados de la Liga MX

Para que haya un cambio de liderato en el Clausura 2026 solo se necesitaría una victoria del Cruz Azul y que el equipo ‘escarlata’ mantuviera su invicto por una jornada más, pues, aunque el triunfo del equipo ‘capitalino’ fuera mínimo, eso lo pondría con la misma diferencia de goles del conjunto rojiblanco (+6), pero con más cantidad de goles anotados. Así será a menos que ‘Rebaño’ empate por varios goles.

Si La Máquina gana y el equipo rojiblanco hila su segunda derrota, el conjunto de Nicolás Larcamón será líder en solitario. Pero, si no suma tres, el Guadalajara se asegura una semana más en la cima.

Después de esta jornada, la Liga MX llegará a medio camino, veremos quien afronta la segunda mitad del torneo en la posición de honor, por más que en el futbol mexicano ese puesto sea casi decorativo.