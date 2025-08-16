Tigres sabía lo que iba a hacer el América y aun así perdió

Enrique Gómez

Una vez más, Tigres falló en su deber de dar el golpe de autoridad y Guido Pizarro volvió a recibir tres goles por parte del América. Aun así, el técnico no quiso perder el tiempo en lamentos, mucho menos cuando el próximo rival es el Inter Miami de Lionel Messi, en los cuartos de final de la Leagues Cup.

El equipo universitario llevaba paso perfecto en este Apertura 2025, pero colapsó a la hora buena, cuando le tocó a enfrentar al equipo que ha disputado las últimas cuatro finales de la Liga MX y que ha ganado 12 de los últimos 15 partidos contra Tigres, equipo que aspira a meterse en la categoría de ‘grande’.

“Dolido por el resultado, pero tenemos que darle la vuelta a la página lo más rápido posible. Fue un partido parejo donde el rival hizo las cosas mejor y nos ocupa analizar y hacer las cosas mejor. Sinceramente, el partido se dio como lo habíamos planeado. Sabíamos que iban a jugar a las transiciones y lo tuvimos controlado hasta el segundo gol de ellos”, analizó el técnico luego del 3-1 en el ‘Volcán’.

“Dar vuelta a la página” fue la frase que más repitió Pizarro, quien en este Apertura 2025 vive su segundo torneo como entrenador y que en unos días enfrentará al equipo de Lionel Messi. Es decir, otra oportunidad para dar ese golpe en la mesa ante un club de alto potencial y pretensiones en la CONCACAF, categoría a la que también aspira a inscribirse el equipo con más campeonatos de la década pasada.

“Conscientes de que venimos haciendo las cosas bien y queremos darle la vuelta a la página y afrontar un gran partido. Siempre es un desafío enfrentar a los mejores”, dijo en torno al duelo en Florida.

No es obligatorio que Tigres le gane al América para llegar lejos y pensar en ser campeón de la Liga MX, pero tener semejante impotencia contra uno de los equipos protagonistas del futbol mexicano es un vicio muy peligroso y lo cierto es que desde hace tiempo, el equipo ‘felino’ lo padece.