Tigres, perdido sin Pizarro, Gignac y Correa, cayó al último minuto

Enrique Gómez

La era sin Guido Pizarro inició de la peor manera posible para Tigres, con una derrota de último minuto.

Después del recién llegado Atlante, el equipo con el plantel más barato de la Liga MX es el Querétaro y así, venció al conjunto ‘felino’, que desde hace años presume tener uno de los planteles más completos.

Victoria 3-2 de ‘Gallos Blancos’, que se rehízo para ganar pese a ceder una ventaja de dos goles.

Tigres acusó el aturdimiento que le quedó después de una semana donde Guido Pizarro presentó su renuncia, en la que la directiva continuó sin anunciar refuerzos y ante una realidad a la que el equipo debe acostumbrarse, ya sin Andre-Pierre Gignac y Ángel Correa, sus últimos referentes en ataque.

¡EL GOL DEL TRIUNFO! 🔥



Nuestro UruGasho, lo festejó como sabe.



¡Vamos juntos, Querétaro!#Somos442 pic.twitter.com/XrVaM0hBNj — Gallos Blancos 🐓 (@Club_Queretaro) August 2, 2026

Así fueron los goles de este partido celebrado en el Estadio Corregidora:

· 1-0 (11’): Alí Ávila aprovechó el rebote que cedió Nahuel Guzmán ante un centro frontal

· 2-0 (18’): Mateo Coronel condujo desde su propia cancha y definió desde la media luna

· 2-1 (41’): Rodrigo Aguirre se levantó en el área para rematar un gran centro de Juan Brunetta

· 2-2 (61’): Penal cobrado por Bruenetta, quien con gran técnica lo puso en lo alto de la red

· 3-2 (90’+12): Penal que Santiago Homenchenko ejecutó a su derecha con gran precisión

¡Drama hasta el último suspiro! ⏱️



Cuando el reloj marcaba el final, @Club_Queretaro encontró la oportunidad desde los once pasos y firmó un triunfo de alarido ante Tigres. 🔥



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Segunda victoria consecutiva para el Querétaro, algo totalmente inesperado a estas alturas del torneo.

En tanto, Tigres sigue sin ganar en el Apertura 2026 y solo tiene un punto después de tres jornadas. La era sin Gignac no ha comenzado nada bien para el equipo universitario, más allá de que el calendario que le tocó para arrancar tampoco era el más exigente, pues se acomodó con Tijuana, San Luis y ‘Gallos’.

La Leagues Cup pondrá en pausa la Liga MX por un par de semanas y Tigres dedicará este tiempo a buscar un nuevo entrenador y también refuerzos, pues está claro que los necesitaba desde el inicio.