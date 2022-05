Tigres, ni indisciplinado ni defensivo, aunque así parezca en la Liguilla

Si algo sabe hacer Tigres es atacar y eso es exactamente lo que hará contra la mejor defensiva de la Liga MX.

El duelo por las semifinales ante Atlas será la épica entre la espada más fuerte y el escudo más sólido.

Miguel Herrera, técnico del club universitario, aseguró que su equipo no ha perdido la habilidad para atacar, por más que en los últimos partidos del torneo regular y en los cuartos de final ante Cruz Azul se viera poco animado para ir al frente, pues la razón está en las expulsiones y las bajas de jugadores.

“Somos la mejor ofensiva, entonces tendremos que hacer valer esa condición, en la última jornada (justamente ante Atlas), el equipo fue diezmado y no dejamos de atacar, logramos conseguir un gol y la idea es esa, atacar a ese equipo que se defiende bien, no podemos cambiar nuestra forma de pensar”, comentó el ‘Piojo’ en conferencia de prensa previa a la ida de semifinales ante los ‘Zorros’.

El siguiente paso de Atlas es ser un equipo como Tigres Julio Furch reconoció lo que es el próximo rival de los 'Zorros' en la Liguilla

Herrera, expulsado en el partido de ida ante Cruz Azul por los reclamos al árbitro, aseguró que su equipo no es indisciplinado, por más que en tres de sus últimos cuatro partidos haya visto tarjetas rojas.

“La jugada de Javier Aquino sí es expulsión si la juzgas igual como el árbitro, pero él intenta quitar el pie y en la inercia termina tocando, no es un golpe seco, termina rozando a la espinilla del rival, pero no es indisciplina, no pierde la cabeza o tira una patada; la de Nico ni hablemos, intentaba hacer un gol y el rival mete la cabeza y se genera un choque, pero el equipo está concentrado”, aseguró el entrenador.

Tigres, con 30 goles a favor, fue el mejor ataque del Clausura 2022 y enfrentará en la serie de semifinales a un equipo que solo aceptó 15 tantos ¿Qué filosofía se impondrá? Al equipo universitario le basta con empatar el global para avanzar a la final por el título.