El siguiente paso de Atlas es ser un equipo como Tigres

El siguiente paso del Atlas es convertirse en un equipo como Tigres, rival al que justamente enfrentarán en las semifinales del Clausura 2022.

Julio Furch aseguró que el conjunto rojinegro le apunta a ser un equipo que constantemente juegue finales y pelee por los títulos, algo que consiguió Tigres durante varios torneos en la década pasada.

“Tigres sabemos lo que es: un rival fuerte con uno de los mejores planteles. Es un equipo que pelea campeonatos y nosotros queremos acostumbrarnos a eso. Pasamos una etapa difícil y semis será igual o más dura y para volver a ser campeón hay que ganarle a Los mejores. Ganarle a Tigres será bueno en lo anímico y conseguir el bicampeonato sería el sueño de todos”, comentó el delantero argentino.

Sí, tanto han cambiado las cosas que en el Atlas ya se habla de ‘bicampeonato’, cuando hasta hace poco pensar seriamente en ser campeones era algo que parecía prohibido, luego de una sequía de 70 años.

Pese a tener el plantel más débil de entre los cuatro semifinalistas (según Transfermarkt), no se puede olvidar que los Rojinegros son los campeones reinantes gracias al sólido trabajo en equipo, pues pese a que hay pocas rotaciones en la plantilla y el grupo de jugadores estelares es realmente muy corto, existe unión dentro del equipo, incluso con aquellos que apenas y han visto minutos en la temporada.

“Creo que habla de lo que es el grupo. Los campeonatos los ganan los grupos unidos eso pasó el torneo anterior. Quizá no había tanto recambio, pero los que no les tocaba estaban peleando han demostrado este torneo y no es detalle menor que ellos quizá juegan 15 minutos, pero siempre luchan por ganar ese lugar y son parte del equipo campeón. Hay competencia sana y eso nos ha hecho muy fuertes”, agregó.

Por primera vez en las últimas dos Liguillas, Atlas no está favorecido en la tabla de posiciones, por lo que en caso de empatar el global, Tigres irá a la final.