Tigres le propinó una goleada de despedida al Mazatlán

Hiram Marín

Tigres firmó una noche redonda en el Estadio Universitario al golear 5-1 al Mazatlán, en un partido cargado de simbolismo: homenaje a André-Pierre Gignac y despedida de los 'Cañoneros' de la Liga MX.

El ambiente fue emotivo desde el inicio, con un mosaico al minuto 10 dedicado al delantero francés, quien arrancó como titular y fue protagonista anímico del encuentro.

En lo futbolístico, Tigres impuso condiciones con una actuación destacada de Juan Brunetta, autor de un doblete, acompañado por anotaciones de Ángel Correa, Diego Sánchez al 81' y Ozziel Herrera al 83' para completar la goleada.

El tanto del descuento de Mazatlán no cambió la historia de un partido dominado por los regiomontanos, que encontraron espacios y capitalizaron errores defensivos en el tramo final.

Mientras tanto, Gignac se marchó entre aplausos en una noche que funcionó como reconocimiento a su legado con el club, en una despedida simbólica ante su afición.

Con este resultado, Tigres llegó a 25 puntos y se ubicó momentáneamente en el sexto lugar, con lo que aseguró su pase a la Liguilla, aunque pendiente de otros resultados para definir posición final.

Por su parte, Mazatlán cerró su participación en el futbol mexicano con una dolorosa derrota, en el que fue su último partido en la Liga MX antes de su transformación en Atlante.