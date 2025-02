Tigres, emocionados por enfrentar al León de James Rodríguez

El brasileño Joaquim, central de los Tigres UANL, afirmó que él y sus compañeros están motivados por visitar este sábado al León del colombiano James Rodríguez en la octava jornada del torneo Clausura 2025 del fútbol mexicano.

"Nuestra concentración está al máximo. Va a ser un juego importante y difícil porque es fuera de casa. Nos vamos a preparar bien, es un juego que nos motiva. Estamos preparados para hacer un gran partido", explicó en una rueda de prensa el defensa de 26 años, que fue parte del equipo ideal de la séptima jornada del Clausura.

El líder León recibirá a los Tigres, en un duelo en el que el equipo de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) intentará ganar para subir a los dos primeros lugares de la clasificación.

"Sabemos de la calidad de James, es un gran jugador. Va a ser un gran duelo en León. Nuestra concentración debe ser bastante para ganar el duelo", añadió el antiguo zaguero del Santos brasileño.

Sobre su adaptación en el balompié mexicano, el oriundo de Muriaé, que en 24 partidos con los felinos suma dos goles y un par de asistencias, cree que se debe a su duro trabajo en los entrenamientos.

"Sin la ayuda de mis compañeros, no conseguiría estos números, que al final del día no significan nada si no conseguimos el título. Así que esos números sirven un poco, pero es más importante enfocarse en lo colectivo", sentenció el central.

Los Tigres son terceros de la clasificación del Clausura 2025, a tres unidades de igualar al León, primero en la tabla.