Tigres descarta a Jaime Lozano, pero se le declara a Juan Carlos Osorio

Enrique Gómez

Bueno, ya quedó claro que Tigres ni por error considera a Jaime Lozano y a Ignacio Ambriz para el puesto de director técnico que quedó vacante con la inesperada renuncia de Guido Pizarro.

Hasta ahora, el único candidato confirmado es Juan Carlos Osorio.

Mediante una conferencia de prensa, el vicepresidente ejecutivo de Tigres, Carlos Valenzuela, aseguró que el club sigue en el proceso para nombrar a su nuevo director técnico y ante los nombres que soltaron los medios de comunicación, el directivo se desmarcó de inmediato de los técnicos mexicanos.

“Jaime Lozano y ‘Nacho’ Ambriz, no son parte de la lista que tenemos hoy en día. Juan Carlos Osorio, pues, yo creo que es uno de los muchos que hay en la lista”, admitió el directivo.

En tanto, Carlos Emilio González (presidente deportivo) recordó que no puede compartir la lista de nombres que manejan los directivos, pero espera pronto tener a los finalistas para tomar el puesto.

“Los dos nombres que mencionaron no están, en la terna no están considerados. Podrán salir muchos otros nombres, pero hay un proceso donde vamos a la reducir la lista a tres nombres, vamos a hablar con ellos”, agregó González, quien lleva poco menos de dos meses en el cargo presidencial.

Osorio, exentrenador de la Selección Mexicana y que en la Liga MX ya dirigió a Puebla (2012) y Tijuana (2024-25), podría al fin hacerse cargo de un equipo de altas ambiciones en el futbol mexicano.