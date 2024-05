¿Tenía que ser el día de la final? Kevin Álvarez será operado

La final de la Liga MX nunca será un buen momento para atenderse una lesión, pero en el caso de Kevin Álvarez, el procedimiento no podía esperar, pues ese dolor que no cesa le ha pegado directamente en su rendimiento y es una de las causas de que el jugador no ha tenido minutos en toda la Liguilla.

El club azulcrema informó que el colimense de 25 años se someterá a una operación en busca de solucionar de una vez su “pubalgia crónica agudizada”, un problema que requiere de tratamientos distintos según cada individuo y que por lo mismo puede ser difícil encontrar un método de curación.

Así lo explicó el equipo capitalino en la víspera del partido de ida por la final del Clausura 2024:

[Parte Médico]



El Club América informa que nuestro jugador Kevin Álvarez será intervenido quirúrgicamente el día de mañana debido a una pubalgia crónica agudizada.



Su recuperación será de acuerdo a su evolución post quirúrgica.#SOMOSAMÉRICA pic.twitter.com/OaTF3xTSYz — Club América (@ClubAmerica) May 22, 2024

El Club América informa que nuestro jugador Kevin Álvarez será intervenido quirúrgicamente el día de mañana debido a una pubalgia crónica agudizada.

Su recuperación será de acuerdo a su evolución post quirúrgica.

O sea, por demás está informar que el lateral derecho se perderá ambos partidos contra Cruz Azul y que, por consecuencia, se habrá ausentado en todos los duelos de la ‘fiesta grande’, donde el club azulcrema ya dejó en el camino a Pachuca, Chivas y ahora quiere concluir la obra ante La Máquina.

Kevin no juega desde el 27 de abril ante Puebla, pero si todo sale bien, podría celebrar su segundo título con el conjunto azulcrema en apenas dos torneos fuera de Pachuca.