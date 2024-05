Kevin Álvarez cede a la presión y se rapa la cabellera morada

Después de la reacción de Jesús Martínez, el americanista apareció con nuevo look

Pudo ser el regaño de su expatrón Jesús Martínez, todas las burlas en redes sociales o quizá su propia decisión, pero Kevin Álvarez decidió raparse después de aparecer en la cancha con el pelo de color rosa.

Aunque más que por su coloración capilar, el lateral del América fue duramente criticado por el nivel futbolístico que mostró en la vuelta de las semifinales de la Copa de Campeones de CONCACAF en el Estadio Hidalgo, donde el América fue eliminado pese a sus grandes ambiciones en esta temporada.

Previo al duelo de vuelta en el Huracán, se vio a Kevin saludando al dueño del Pachuca Jesús Martínez, quien le puse las manos en la cabeza con visible frustración por el tinte rosado que llevaba el futbolista. Álvarez reaccionó de buena manera, pero quizá esa desaprobación de quien fuera su jefe lo alentó a deshacerse por completo de su cabellera, pues este día se le vio entrenando con la cabeza a rapa.

La reacción de Jesus Martinez al ver el nuevo peinado de Kevin Alvarez pic.twitter.com/nlJVM8xEQD — Analistas (@SomosAnalistas_) May 2, 2024

¿Recuperará su nivel Kevin Álvarez? Así han sido sus números en esta Clausura 2024:

· 13 partidos, 8 como titular

· 766 minutos

· 2 asistencias

· 11° entre todos los laterales derechos de la Liga MX

De acuerdo con la plataforma Comparisonator, el desempeño del jugador de 25 años no lo pone entre los 10 mejores jugadores en su posición, pues aunque ofensivamente no ha estado mal, en parámetros de duelos, cuestiones defensivas y pases, no ha tenido el desarrollo esperado en esta campaña.

Con una apariencia más seria, Kevin se alista para los cuartos de final del Clausura 2024, donde las Águilas buscarán compensar la desilusionante eliminación en la ‘CONCACHAMPIONS’.