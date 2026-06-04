Tecos ya es parte de los 6 extintos campeones de la Liga MX

Enrique Gómez

Cuando vivamos en un mundo mejor, cuando el ascenso y el descenso hayan regresado a la Liga MX, los Tecos volverán a la vida. Hasta entonces, la franquicia estará desaparecida de todo el ecosistema futbolístico.

En términos más realistas: los Tecolotes de la Universidad de Autónoma de Guadalajara se han extinto.

Esta semana, la familia Leaño aceptó que el equipo desaparecerá del futbol mexicano, ya ni siquiera estará en la Liga Premier (algo así como la tercera división) en la cual se había mantenido en los últimos años. O sea, después de 54 años de historia y un título de Liga MX, el club jalisciense se ha ido.

La directiva decidió retirarse por completo del futbol mexicano debido a pérdidas financieras y falta de incentivos deportivos, pero según Juan Carlos Leaño, hay un acuerdo con la Federación Mexicana de Futbol para dejar congelada la franquicia. La idea es que el club se mantenga 'guardado en la nube' (en modo reposo) hasta que haya mejores condiciones para los equipos de las divisiones inferiores.

¿Por qué recordamos a los 'desaparecidos' Tecos cada 3 de marzo?

Hasta que eso suceda, Tecos es, oficialmente, el sexto campeón de México que ha quedado extinto.

Equipos que alguna vez fueron campeones del futbol mexicano y que ya no existen:

CLUB TÍTULOS DE LIGA MX ÚLTIMO AÑO EN 1RA Tecos 1 → 1994 2012 Veracruz 2 → 1949 y 1950 2019 Tampico 1 → 1953 1982 Marte 1 → 1943 1955 España 1 → 1945 1950 Asturias 1 → 1944 1950

Los ‘Tecos’ ganaron su único título de liga en la temporada 1993/94, dos años antes de que la Liga MX iniciara con los torneos cortos. Hace 32 años, lideraron la tabla de posiciones, llegaron hasta la final y vencieron a Santos Laguna en el Estadio 3 de marzo. Todavía en el Clausura 2005 llegaron a la segunda final de su historia, pero cayeron estrepitosamente contra el América.

Tras descender en 2012, ganaron la ‘segunda división’ en el Clausura 2014, pero cayeron en la final de Ascenso contra Leones Negros. Parecía cuestión de tiempo para que el equipo volviera a primera, pero lo cierto es que el proyecto fue perdiendo fuerza y plazas hasta que finalmente llegó su extinción.

¿Volveremos a ver a ‘Tecos’? La franquicia está archivada. Veremos si algún día deciden activarla.