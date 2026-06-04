Publicación: domingo 7 de junio de 2026

Enrique Gómez

Tecos ya es parte de los 6 extintos campeones de la Liga MX

El recordado equipo jalisciense ha desaparecido del futbol mexicano

Cuando vivamos en un mundo mejor, cuando el ascenso y el descenso hayan regresado a la Liga MX, los Tecos volverán a la vida. Hasta entonces, la franquicia estará desaparecida de todo el ecosistema futbolístico.

En términos más realistas: los Tecolotes de la Universidad de Autónoma de Guadalajara se han extinto.

Esta semana, la familia Leaño aceptó que el equipo desaparecerá del futbol mexicano, ya ni siquiera estará en la Liga Premier (algo así como la tercera división) en la cual se había mantenido en los últimos años. O sea, después de 54 años de historia y un título de Liga MX, el club jalisciense se ha ido.

La directiva decidió retirarse por completo del futbol mexicano debido a pérdidas financieras y falta de incentivos deportivos, pero según Juan Carlos Leaño, hay un acuerdo con la Federación Mexicana de Futbol para dejar congelada la franquicia. La idea es que el club se mantenga 'guardado en la nube' (en modo reposo) hasta que haya mejores condiciones para los equipos de las divisiones inferiores.

¿Por qué recordamos a los 'desaparecidos' Tecos cada 3 de marzo?

Tres de marzo: Nombre del estadio de los Tecos en honor al día de la fundación de la Universidad Autónoma de Guadalajara, la primera en su tipo en México.
Tecos UAG, que en 2009 cambió su nombre a Estudiantes, fue fundado en 1971. Su escudo es un tecolote, mascota de la universidad y animal comúnmente asociado con la inteligencia.
El equipo de Zapopan, Jalisco, militó en la Primera División durante 54 temporadas: 1975 a 2012.
Ganó su primer y único título de Liga MX en la temporada 1993/94, de la mano de Víctor Vucetich.
El Estadio Tres de Marzo, construido en 1971 y con capacidad para casi 19 mil espectadores, vivió dos finales de liga, la última de ellas en el juego de ida del Clausura 2005, con empate 1-1 ante América.
Aunque todos recuerdan al ‘Cheto’ Leaño, dueño del club y capitán inamovible sin importar el técnico, este equipo tuvo grandes figuras como Jesús Corona, Duilio Davino, ‘Pony’ Ruiz o Daniel Ludueña.
Entre los 90s y 2000, Tecos adoptó una cuadrícula blanca y roja para su jersey. Inolvidable combinación.
Ya en ‘segunda’, el equipo desapareció por completo en 2014, pues el nuevo dueño Jesús Martínez (propietario de Pachuca), decidió mudar la plaza para convertirla en los Mineros de Zacatecas.
En 2015 el club fue recuperado por la familia Leaño y actualmente milita en la Segunda División Premier, algo así como la Tercera División y donde marcha como líder de su grupo en la temporada 2022/23.
¿Volverá algún día a la Liga MX? Cuando descendió en 2012 tras perder la carrera con Atlas, se esperaba que volviera pronto, pero ya pasó una década del último juego en Primera División en el Tres de Marzo.

Hasta que eso suceda, Tecos es, oficialmente, el sexto campeón de México que ha quedado extinto.

Equipos que alguna vez fueron campeones del futbol mexicano y que ya no existen:

CLUB

TÍTULOS DE LIGA MX

ÚLTIMO AÑO EN 1RA

Tecos

1 → 1994

2012

Veracruz

2 → 1949 y 1950

2019

Tampico

1 → 1953

1982

Marte

1 → 1943

1955

España

1 → 1945

1950

Asturias

1 → 1944

1950

Los ‘Tecos’ ganaron su único título de liga en la temporada 1993/94, dos años antes de que la Liga MX iniciara con los torneos cortos. Hace 32 años, lideraron la tabla de posiciones, llegaron hasta la final y vencieron a Santos Laguna en el Estadio 3 de marzo. Todavía en el Clausura 2005 llegaron a la segunda final de su historia, pero cayeron estrepitosamente contra el América.

Tras descender en 2012, ganaron la ‘segunda división’ en el Clausura 2014, pero cayeron en la final de Ascenso contra Leones Negros. Parecía cuestión de tiempo para que el equipo volviera a primera, pero lo cierto es que el proyecto fue perdiendo fuerza y plazas hasta que finalmente llegó su extinción.

¿Volveremos a ver a ‘Tecos’? La franquicia está archivada. Veremos si algún día deciden activarla.

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