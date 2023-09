'Tecatito' Corona ya quería volver a casa tras 10 años en Europa

Luego de 10 años de una gran carrera en Europa, donde fue reconocido en Holanda, España y sobre todo Portugal, ‘Tecatito’ Corona ya deseaba regresar a la Liga MX y Monterrey se lo concedió.

Pese a las críticas por truncar su paso en las grandes ligas apenas a los 30 años y ser uno de los jugadores mejor pagados de este lado del mundo a costa de bajar de nivel futbolístico, el atacante aseguró que tiene hambre de campeonatos y en ese sentido, Monterrey es el lugar ideal, pues tiene la mejor plantilla de toda CONCACAF, valuada en 88 millones de euros.

RT 🔄 si vas a ir a la Casa Rayada el sábado para la presentación del Tecatito. 🏟️🙌🏼 pic.twitter.com/bxmKoVT94X — Rayados (@Rayados) September 8, 2023

“Ya venía pensando regresar y ahora que se ha concretado me siento muy feliz de volver a casa. Gracias al mismo club que me ayudó bastante, he conseguido tener un buen paso por Europa. Históricamente, el equipo ha avanzado, cada vez lo veo mejor. Llegué al mejor club de México”, comentó el jugador que en 2013 forzó su salida de Rayados para llegar al Twente, su primer club en Europa antes de Porto y Sevilla.

“No estuve 10 años, pero nunca me fui, he mantenido relación con los compañeros y ahora quiero estar bien mental y físicamente para devolver esa confianza y ganando objetivos”, agregó el ‘Tecatito’, quien junto a su compañero Sergio Canales es el fichaje bomba de Rayados y de la Liga MX.