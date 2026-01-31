Sudó de más, pero Tigres sigue con paso ganador

Redacción FOX Deportes

León no pudo con Tigres en su propio estadio y cayó 2-1 ante los dirigidos por Guido Pizarro, en un partido intenso y de buena manufactura.

El encuentro comenzó parejo, con llegadas de ambos equipos y un ritmo vertiginoso en la mitad del campo. Tigres abrió el marcador al inicio del segundo tiempo con un gol de Marcelo Flores, mientras León buscaba respuestas con posesión y movilidad.

Los locales lograron empatar con un tanto de Díber Cambindo, generando expectativa en la tribuna y levantando la intensidad del juego. Tigres no se dejó intimidar y continuó buscando espacios por las bandas y con combinaciones rápidas. El partido se tornó táctico, con ambos entrenadores ajustando marcas y ofensivas según el desarrollo.

En los minutos finales, André-Pierre Gignac apareció para darle la victoria a Tigres con una definición certera que desató la euforia visitante.

💛👊🏼🗣️ ¡Grítalo 'Patón', grítenlo Incomparables que hoy ganó La U! pic.twitter.com/wQqUmMcnm6 — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) February 1, 2026

León luchó hasta el último instante, pero no pudo concretar más oportunidades frente al arco felino. El resultado reflejó la eficacia de Tigres en los momentos clave y la resiliencia de León frente a la adversidad.

Con este triunfo, Tigres se mantiene en buena posición en la tabla y suma confianza para los próximos compromisos. León, por su parte, deberá corregir la definición y la efectividad ofensiva para no perder terreno en el Clausura. El partido dejó claro el contraste entre control de balón y contundencia frente a la portería.