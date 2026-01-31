Redacción FOX Deportes
Sudó de más, pero Tigres sigue con paso ganador
El equipo universitario derrotó a León en un partido en el que Marcelo Flores brilló
León no pudo con Tigres en su propio estadio y cayó 2-1 ante los dirigidos por Guido Pizarro, en un partido intenso y de buena manufactura.
El encuentro comenzó parejo, con llegadas de ambos equipos y un ritmo vertiginoso en la mitad del campo. Tigres abrió el marcador al inicio del segundo tiempo con un gol de Marcelo Flores, mientras León buscaba respuestas con posesión y movilidad.
Los locales lograron empatar con un tanto de Díber Cambindo, generando expectativa en la tribuna y levantando la intensidad del juego. Tigres no se dejó intimidar y continuó buscando espacios por las bandas y con combinaciones rápidas. El partido se tornó táctico, con ambos entrenadores ajustando marcas y ofensivas según el desarrollo.
En los minutos finales, André-Pierre Gignac apareció para darle la victoria a Tigres con una definición certera que desató la euforia visitante.
León luchó hasta el último instante, pero no pudo concretar más oportunidades frente al arco felino. El resultado reflejó la eficacia de Tigres en los momentos clave y la resiliencia de León frente a la adversidad.
Con este triunfo, Tigres se mantiene en buena posición en la tabla y suma confianza para los próximos compromisos. León, por su parte, deberá corregir la definición y la efectividad ofensiva para no perder terreno en el Clausura. El partido dejó claro el contraste entre control de balón y contundencia frente a la portería.
LO MÁS VISTO
ADVERTISEMENT