Sorpresa de último minuto de Pachuca en el 'Volcán'

Hiram Marín

Tigres sufrió un golpe inesperado ante Pachuca en el “Volcán” al caer 2-1. El ambiente era de control local hasta que el partido cambió de dueño. La derrota dolió por la forma y por el escenario. Tigres dejó escapar un juego que parecía encaminado.

El primer tiempo tuvo dominio felino y premio antes del descanso. Ozziel Herrera apareció al 39’ para adelantar a Tigres y encender a la tribuna.

La ventaja reflejaba el trámite y la presión alta. Pachuca resistió y aguardó su momento. El descanso llegó con la sensación de partido bajo control.

La historia cambió tras el reinicio. Pachuca ajustó y encontró espacios para castigar. Primero Salomón Rondón empató y Kenedy completó la remontada para el 2–1 definitivo. Tigres empujó al final, pero sin claridad. El silbatazo confirmó la sorpresa en casa.

La caída cortó una racha en la que Tiges sumaba una sola derrota como local en 12 partidos. En la tabla, los felinos quedaron séptimos con 10 puntos. Pachuca, en cambio, dio un salto importante y se colocó segundo con 14 unidades. El Clausura 2026 tomó un giro en San Nicolás. La presión cambió de bando.