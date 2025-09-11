Solo hay 3 jugadores del América que Chivas envidiaría

Enrique Gómez

Por más que sea la plantilla más valiosa del futbol mexicano y el equipo que ha jugado las últimas cuatro finales de la Liga MX, son muy pocos los jugadores del América que realmente Chivas podría envidiar.

Sorpresivo, pues el Guadalajara comparte el último lugar de la tabla de posiciones del Apertura 2025, mientras que el América tiene firmes intenciones de asaltar el liderato del torneo esta misma semana.

De acuerdo con la Inteligencia Artificial de la plataforma Comparisonator, de los jugadores mexicanos que juegan como titulares en el América, solo tres podrían marcar la diferencia con Chivas y uno de ellos es nada menos que Alejandro Zendejas, futbolista que el ‘Rebaño’ trajo de la MLS en 2016.

Aquí los únicos tres jugadores mexicanos del América que envidiaría el Guadalaara.

Luis Malagón

· 5° mejor portero

· Raúl Rangel está ubicado en el lugar 22°

Dagoberto Espinoza

· 10° mejor lateral derecho

· Ningún jugador de Chivas está en el top 25

Alejandro Zendejas

· 6° mejor extremo derecho

· Ningún jugador de Chivas está en el top 25

¿El Clásico más disparejo de la historia? Las realidades de América y Chivas

En cuanto a defensas, el Guadalajara no envidia a Ramón Juárez ni a Israel Reyes, pues Bryan González tiene mejor rendimiento en la central e incluso Luis Romo ha brillado cuando lo han puesto a jugar ahí. De hecho, el propio Romo está rankeado como el 8° mejor mediocampista del Apertura 2025, mientras que el americanista Érick Sánchez es 9°, así que el Guadalajara tampoco anhela al ‘Chiquito’.

Y eso es todo; al menos en este torneo, ningún otro jugador mexicano del América podría ‘robar’ en el equipo rojiblanco. También se debe a que Henry Martín, el capitán del equipo azulcrema (y que al menos en dos ocasiones estuvo cerca de llegar al ‘Rebaño’) apenas y ha visto minutos en este torneo.

América tiene la plantilla más valiosa de la Liga MX y al francés Allan Saint-Maximin como el futbolista con mayor valor del torneo, pero, en cuanto a talento mexicano, el equipo rojiblanco no le pide nada.