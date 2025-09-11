Publicación: viernes 12 de septiembre de 2025

Solo hay 3 jugadores del América que Chivas envidiaría

Pese a todas las diferencias, el Guadalajara tiene suficiente calidad mexicana

Por más que sea la plantilla más valiosa del futbol mexicano y el equipo que ha jugado las últimas cuatro finales de la Liga MX, son muy pocos los jugadores del América que realmente Chivas podría envidiar.

Sorpresivo, pues el Guadalajara comparte el último lugar de la tabla de posiciones del Apertura 2025, mientras que el América tiene firmes intenciones de asaltar el liderato del torneo esta misma semana.

De acuerdo con la Inteligencia Artificial de la plataforma Comparisonator, de los jugadores mexicanos que juegan como titulares en el América, solo tres podrían marcar la diferencia con Chivas y uno de ellos es nada menos que Alejandro Zendejas, futbolista que el ‘Rebaño’ trajo de la MLS en 2016.

Aquí los únicos tres jugadores mexicanos del América que envidiaría el Guadalaara.

Luis Malagón

· 5° mejor portero

· Raúl Rangel está ubicado en el lugar 22°

Dagoberto Espinoza

· 10° mejor lateral derecho

· Ningún jugador de Chivas está en el top 25

Alejandro Zendejas

· 6° mejor extremo derecho

· Ningún jugador de Chivas está en el top 25

¿El Clásico más disparejo de la historia? Las realidades de América y Chivas

1. América lleva 4 finales de Liga consecutivas; Chivas también suma 4, pero los últimos 21 años.
2. Con 17 puntos, las Águilas están a uno del liderato; Chivas tiene los mismos 4 puntos que el último lugar.
3. Guadalajara no gana un Clásico Nacional en fase regular desde el Clausura 2017, torneo del último título.
4. Desde 1996 (inicio de torneos cortos), América tiene 36 victorias ante Chivas; 22 empates y 26 derrotas.
5. América es número 1 del cociente con 153 puntos en 75 partidos; Chivas, 8° con 108 en 74 juegos.
6. André Jardine es el técnico con más tiempo en su club (2 años), Gabriel Milito lleva 2 meses dirigiendo.
7. El último duelo directo (en CONCACAF) lo ganó América 4-0; en la Liga MX el Clásico finalizó 0-0.
8. Tasado en 108 millones de euros, el ‘Ave’ vale casi 40 MDE más que el ‘Rebaño’ según Transfermarkt.
9. Pese a que las Águilas perdieron la final pasada, con 16 títulos de Liga, ya aventaja con 4 al ‘Rebaño’.
10. América ya es el equipo más popular de México con el 21% de la afición; el Guadalajara es 2° con el 17%.

En cuanto a defensas, el Guadalajara no envidia a Ramón Juárez ni a Israel Reyes, pues Bryan González tiene mejor rendimiento en la central e incluso Luis Romo ha brillado cuando lo han puesto a jugar ahí. De hecho, el propio Romo está rankeado como el 8° mejor mediocampista del Apertura 2025, mientras que el americanista Érick Sánchez es 9°, así que el Guadalajara tampoco anhela al ‘Chiquito’.

Y eso es todo; al menos en este torneo, ningún otro jugador mexicano del América podría ‘robar’ en el equipo rojiblanco. También se debe a que Henry Martín, el capitán del equipo azulcrema (y que al menos en dos ocasiones estuvo cerca de llegar al ‘Rebaño’) apenas y ha visto minutos en este torneo.

América tiene la plantilla más valiosa de la Liga MX y al francés Allan Saint-Maximin como el futbolista con mayor valor del torneo, pero, en cuanto a talento mexicano, el equipo rojiblanco no le pide nada.

Es rarísimo que un técnico se vaya después de perder el Clásico Nacional

José Luis Real (Chivas): Derrota 4-0, Clausura 2014
Víctor Manuel Aguado (América), Derrota 1-0, Clausura 2006
Jesús Bracamontes (Chivas): Derrota 1-0, Verano 2001
¿Gabriel Milito? El argentino tiene 4 puntos en 6 partidos con Chivas en este Apertura 2025

