Sin Gil Mora, los Xolos del 'Loco' Abreu se desploman en la Liga MX

Héctor Cantú

Xolos de Tijuana continúa en su caída libre en la clasificación general de la Liga MX, ante la ausencia de Gilberto Mora, su jugador más preciado.

El quipo fronterizo sucumbió de manera sorpresiva ante Santos en el último partido de la jornada 10, dejando en serias dudas la continuidad de Sebastián Abreu al frente del combinado rojinegro.

Este descalabro se convirtió en el octavo partido de manera consecutiva sin victoria para la Jauría, que n encuentra el gol y mucho menos el futbol para hacerle frente a sus rivales.

Esta mala racha coincide con la ausencia de Mora, quien participó por última vez ante Atlético San Luis en la jornada tres donde rescataron un punto tras el empate a 1-1 en casa.

Desde ese fecha, Tijuana ha empatado cuatro partidos y ha caído en tres ocasiones: ante Toluca, Atlas y sorpresivamente, Santos Laguna.

De todos los eliminados en la Leagues Cup, 'Xolos' es el peor

Así, en el año futbolístico, Tijuana, bajo el mando de Abreu, ha sumado ocho derrotas dejando al equipo en posiciones comprometidas para poder ser parte de la postemporada.

La peor noticia, confirmada por el propio Abreu, es que hasta el momento, aún no existe una fecha de regreso para Gilberto Mora, un golpe duro de asimilar para el ‘Xolaje’ que intentará recuperar el terreno perdido en su próximos encuentros ante León y Necaxa.