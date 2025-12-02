Sin Chivas ni América, ¿quiénes serán los nuevos finalistas de la Liga MX?

Enrique Gómez

Ahora que el América ha quedado eliminado de la Liguilla, ¿quiénes serán los nuevos finalistas?

Cuatro de los mejores cinco equipos del Apertura 2025 labraron su camino hasta las instancias críticas del campeonato: Cruz Azul de forma cardiaca, Rayados con un giro en la trama, Toluca con gran calma y facilidad, mientras que Tigres firmó una remontada exprés en su estadio.

¿De qué serie saldrá el nuevo campeón del futbol mexicano? Toluca es el mejor equipo del año, pero no hay que olvidar que La Máquina venció a todos los candidatos, excepto a Tigres, club contra el cual empató.

Así el panorama de las semifinales de la Liga MX: