Si la gente no deja de aplaudir, Henry Martín no dejará de festejar

Si a alguien le molesta la forma de festejar de Henry Martín, entonces el jugador ha cumplido su misión.

La ‘Bomba’ se prepara para regresar a las canchas después de su lesión y sería justo en el Clásico Nacional entre América y Chivas, el marco donde el atacante suele hacer sus polémicos festejos.

Martín, quien la última vez que le marcó al Guadalajara levantó la pierna en la portería del rival, imitando a un perro orinando, advirtió que los festejos polémicos continuarán, por más que eso haya provocado el rechazo de una parte de la afición, que antes sí respetaba al atacante.

“No me interesa lo que piensen y digan los demás, yo lo logré; claro que cada partido hay una exigencia de que piden nuevos festejos, es difícil, no todo se puede, pero lo intentamos, por intentos no paramos”, comentó Martín, quien al parecer se siente con la responsabilidad de hacer estas cosas.

“El odio hacía mí claro que ha subido, pero obviamente, qué esperaban con los festejos. No me debo a los demás, yo me debo a mí, a mi equipo y a mi afición. Con que nosotros estemos bien, yo estoy bien”, agregó el jugador, quien asume el 'compromiso0' de deleitar a la gente con su creatividad tras marcar.

El campeón de goleo del torneo pasado jugará apenas su primer partido de Liga MX tras lesionarse en la Leagues Cup y ausentarse las primeras fechas del torneo por la Copa Oro, pero quiere volver a lo grande.