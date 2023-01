Si Diego Lainez solo quiere dinero, no tiene cabida en América

Cualquiera podría pensar que el mayor deseo de Diego Lainez es retomar su carrera y volver a jugar futbol frecuentemente, pero si su ambición solo tiene que ver con el dinero, no tiene cabida en América.

El presidente de las Águilas, Santiago Baños, reveló las desmedidas demandas del jugador de 22 años para regresar al club azulcrema, pues pide ser el jugador mejor pagado de la institución a pesar de que tenía varias temporadas arañando minutos en el Betis y ahora también en el Braga de Portugal.

“El propio Diego nos pidió dos millones de dólares de sueldo para venir al club. Entonces pues darle ese tipo de sueldos, ser el mejor pagado de todo el plantel a un jugador que en el último año ha jugado el 13-14% de los minutos no es correcto, no habla bien de las prioridades”, soltó Baños en entrevista con Marca Claro, donde le dio su valor a jugadores de jerarquía dentro del club azulcrema.

Diego Lainez, presentado como estrella en el estadio del Braga

“Con qué cara yo podría ver a Henry Martín, a Zendejas a Fidalgo a Richard, jugadores que han estado mucho tiempo aquí, están tratando de hacer historia con el club que no tienen ni cercanamente esos parámetros, pues creo no es lo correcto, si el jugador está priorizando el tema económico no tiene cabida en el club”, sentenció el directivo en torno al jugador que se fue vendido del club en 2019.

Baños aseguró que no es la primera vez que el club busca el regreso de Diego a la institución, sin embargo no han tenido suerte, por lo que, si lo que el jugador busca para continuar su carrera son esos dos millones de dólares anuales, quizá lo mejor sea dejarle el camino libre a Tigres.

Las cosas se han puesto difíciles para Lainez en los últimos años al ser borrado con Betis, Braga y hasta en el Mundial de Catar 2022, pero aun así parece que el jugador se considera una estrella.