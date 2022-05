Si alguien se quiere subir al barco de Pumas, primero vea las palabras de Dinenno

Al delantero aclaró que juegan la final por el club no por la hegemonía de la Liga MX

En Pumas no interesa jugar en nombre del futbol mexicano, tampoco mantener la hegemonía del país en CONCACAF y mucho menos representar a otras aficiones.

Juan Ignacio Dinenno fue claro: Universidad no buscará el título de la Liga de Campeones de CONCACAF en nombre de la familia de la Liga MX, sino solo por ellos mismos y el club que representan.

Ya si algún ‘polisón’ se sube al barco auriazul será por su decisión, por porque haya sido invitado.

“Estamos como equipo en un momento para demostrar la jerarquía que tenemos, después lo que puedan decir de la rivalidad entre la liga mexicana y la MLS es algo que no es una materia que a nosotros nos interese, lo que nos interesa a nosotros es dejar a la institución en el lugar donde debe de estar y a nosotros, nuestros nombres propios porque es nuestra carrera”, dijo el delantero argentino.

Goyo salió a turistear en Seattle y se encontró con muchos aficionados de corazón azul y piel dorada. 📸🐾



Nada más bonito que estar lejos de casa y encontrarnos con ustedes. 🤜🤛#ComoDebeSer #SoyDePumas pic.twitter.com/H6Ev9HtltL — PUMAS (@PumasMX) May 4, 2022

Pumas y Seattle Sounders llegan a la final de vuelta con un empate 2-2 en el marcador global, por lo que el equipo que gane en Washington será el campeón de CONCACAF.

Se entiende que Pumas no quiera presiones añadidas, pero, le guste o no, tiene un prestigio que defender, pues hay una hegemonía de 17 años que la Liga MX ha labrado a través de diferentes clubes y que, además, no ha permitido jamás que un club de la MLS gane el torneo del área.

Y no es por abrumar a Dinenno y compañía, pero sería terrible que después de todo el dominio que ha reclamado la Selección de Estados Unidos sobre México, también se perdiera la potestad a nivel de clubes.