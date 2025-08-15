Sería el colmo que América le volviera a ganar a Tigres en este Apertura 2025

Enrique Gómez

Hasta antes de enfrentar a Tigres, América es el único equipo de CONCACAF que supera los 100 millones de euros en valor de mercado. Esto es posible gracias a la incorporación de Allan Saint-Maximin, quien tiene un valor de 13 millones de euros, el más alto de toda la Liga MX, según Transfermarkt.

Seguramente el francés no jugará contra los Tigres, que tienen en Ángel Correa al segundo jugador más caro del futbol mexicano (10 MDE), pero lo cierto es que, sin importar la plantilla, el equipo azulcrema tiene una gran racha contra el equipo felino en los últimos 10 partidos: siete victorias y solo una derrota.

Así llegan ambos equipos para su duelo por la Jornada 5 del Apertura 2025: