¿Se retracta? 'Chicharito' Hernández dice que ama a las Chivas

Enrique Gómez

Sí dijo que en Guadalajara perdió las ganas de jugar, pero que quede claro: ‘Chicharito’ ama a las Chivas.

Luego de las declaraciones que dio en su presentación con el Atlético Dallas de la USL (algo así como la segunda división del futbol de Estados Unidos), Javier Hernández aseguró que sus palabras se sacaron de contexto por culpa de la prensa, pues su desencanto es con los dirigentes del club, no con la afición.

“Yo amo a Chivas. Mis opiniones o hasta críticas en cierto momento jamás han sido en contra de la mejor afición, de los jugadores o del club que tanto amo y que tengo una herencia familiar ahí con mi abuelo. Siempre ha sido con la gente y las personas que administran o han administrado el club por cierto tiempo, en lo cual yo siento que puede mejorar mucho”, explicó el delantero de 38 años en redes sociales.

⚽️ Javier "Chicharito" Hernández aclaró mediante un video en redes sociales que sus criticas no fueron hacia el club ni su afición....sino a los dirigentes....#radioramadeoccidente pic.twitter.com/iDFQC2me8f — Frecuencia Deportiva (@FD1340AM) July 30, 2026

“Siempre que hablo de Chivas causa mucho revuelo y muchos medios de comunicación sacan todo de contexto”, justificó Javier, quien en la víspera había admitido que pasó momentos difíciles en los últimos torneos y que terminó su etapa en Guadalajara (aunque sin especificar si en la ciudad o en el club) “sin ganas de jugar futbol”, razón por la cual pensó seriamente en el retiro antes de tomar este nuevo reto.

‘Chicharito’, máximo goleador de la Selección Mexicana e ilustre canterano del 'Rebaño' por su paso en el Real Madrid o el Manchester United, también se comprometió a dar una explicación más detallada en los próximos días.

Lo que dijo Hernández fue muy claro: quedó harto de su última etapa con Chivas, pero si fue por los directivos, el ambiente u otras circunstancias, es algo que solo él sabe y que en su momento no especificó.