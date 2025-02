¿Se nota mucho que Oussama Idrissi quería jugar en el América?

"No se llegó a un acuerdo. Tengo que respetar", reconoció el marroquí

Es uno de los mejores jugadores de la Liga MX y por lo tanto, justo el tipo de futbolista que busca el América.

No es un secreto que el equipo azulcrema buscó a Oussama Idrissi, pero es ahora que el propio mediocampista marroquí decidió reconocer que sí hubo un acercamiento entre el club capitalino y el Pachuca, sin embargo, no prosperó y a él no le quedó más que aceptarlo y respetar su contrato.

“No es algo de lo que me gusta hablar mucho, porque al final es algo que no pasó. Club América habló con Pachuca y ellos no llegaron a un acuerdo, nada más que eso. Yo como jugador tengo que respetar porque al final tengo un contrato, en este momento tengo dos años más”, reveló a FOX Sports México el elemento de 28 años, quien acumula 13 goles en la Liga MX desde que llegó al club hidalguense para el Apertura 2023.

Idrissi, nacido en Países Bajos, pero seleccionado marroquí también aseguró que la Liga MX es muy complicada por los diferentes climas y condiciones: “Un día juegas en el pasto sintético de Tijuana, otro estás en Monterrey con el calor, en Mazatlán con la humedad. Un día juegas en la altura, otro al nivel del mar, entonces el jugador de Europa no está acostumbrado a esas circunstancias”.

La estrella del Pachuca está valuada en 7 millones de euros de acuerdo con Transfermarkt y actualmente es el octavo mejor extremo por izquierda de acuerdo con la plataforma Comparisonator; en ese sector, están mejor rankeados Alejandro Zendejas, Brian Rodríguez y Álvaro Fidalgo, los tres futbolistas del América. Quizá por esa razón no se animaron a pagarle más de 10 millones de Pachuca.

¿Idrissi llegará a un ‘grande’ de la Liga MX? Por ahora no tiene necesidad, pues jugará el Mundial de Clubes.