¿Se espera una goleada entre el Cruz Azul y el Atlante?

Enrique Gómez

El campeón de la Liga MX contra el equipo que está viviendo su primer torneo en el máximo circuito. El Cruz Azul, que nunca ha descendido en México contra el Atlante, que lo hizo tres veces en su historia.

Parece un partido muy disparejo el que se vivirá esta noche en el Estadio Banorte, sin embargo, los ‘Potros’ querrán sumar, aunque sea de forma sufrida, tal como lo hicieron la jornada pasada contra el América, también en este mismo inmueble que comparten los tres equipos capitalinos.

Así llegan ambos equipos para este duelo por la Jornada 3 del Apertura 2026: