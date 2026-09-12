¿Se derrumba el Atlante?, por lo pronto Pachuca lo exhibió

Hiram Marín

Pachuca impuso su categoría desde temprano y liquidó con autoridad a los Potros en el Estadio Banorte. Salomón Rondón abrió el marcador al minuto 13 tras capitalizar un desajuste defensivo local en el área.

Instantes después, Kenedy amplió la ventaja con un disparo certero al 20 para encaminar la contienda en favor del cuadro hidalguense. El golpe definitivo llegó al 38 por obra de Oussama Idrissi, sentenciando el marcador desde la primera mitad.

?? MF | ? Atlante 0-3 PACHUCA ?️



¡FIN DEL PARTIDO! ¡NOS LLEVAMOS LOS 3 PUNTOS A LA BELLA AIROSA!



Por: @Telcel #AtlantePachuca pic.twitter.com/VCR1PiNbXb — Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) September 12, 2026

Durante la segunda parte, los Tuzos administraron la ventaja con solvencia frente a un Atlante sin respuesta clara. La escuadra azulgrana intentó reaccionar mediante ajustes tácticos, pero se topó con un orden defensivo impecable del rival.

El silbatazo final confirmó un contundente 3-0 para la causa hidalguense en la Jornada 8 del Apertura 2026. Pachuca se llevó tres puntos valiosos a domicilio, mientras que el equipo de Miguel Herrera deberá corregir errores urgentes en su estructura