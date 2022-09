¿Se arrepentirá? Dani Alves explicó por qué decidió jugar en Pumas

El brasileño había representado a grandes equipos, pero no a la máxima universidad

Si Dani Alves está arrepentido de llegar a la Liga MX seguramente no lo hará público, pero al menos las razones por las cuales decidió firmar con Pumas están muy claras.

El brasileño ha jugado en algunos de los mejores equipos de Europa y de Sudamérica, pero nunca antes había podido representar algo tan especial como a la máxima casa de estudios de México, que también es una de las escuelas más grandes e importantes de toda América Latina, es decir, la UNAM.

“Yo quería venir a un equipo de futbol que no sólo fuera eso. Cuando se dio la oportunidad de venir a un equipo que representa a una Universidad Nacional, mis ganas se fueron al espacio. Eso fue lo que me ayudó a decidir. No es el hecho de representar a un equipo de futbol, sino representar algo más, a una escuela; poner algo diferente en mi historia”, comentó el futbolista brasileño.

¿De verdad Querétaro es peor equipo que Pumas? Al haber tan poca diferencia entre los últimos lugares, hay que buscar una segunda opinión

En una entrevista para el canal de YouTube de su compañero de equipo Efraín Velarde, el veterano jugador reconoció que tuvo otras propuestas para seguir su carrera e incluso en años anteriores otros clubes de la Liga MX lo buscaron, pero, insistió, él quería una historia diferente para su vida.

“Siempre me llama Italia. Ahora, antes de venir a Pumas, yo estaba para ir a allá, un lugar donde se trabaja muy bien en todos los aspectos”, comentó el exjugador de la Juventus. “El año pasado, cuando estaba por salir de Sao Paulo, tenía algunas buenas opciones aquí en México, pero me dije que no podía ir a otro lado del mundo, vivir otro futbol sino es para hacer algo diferente y ahí quedó la posibilidad”.

Pero la fortuna no le ha respondido al exjugador del Barcelona, quien desde que llegó a la Liga MX hace ocho partidos no ha podido celebrar un solo triunfo y en cambio, solo ha visto naufragar a Universidad.

La gran noticia es que esta noche (22:05 ET) enfrentan al Querétaro; es decir, la primera victoria de Dani nunca había estado tan cerca.