Santiago Ormeño ya lo decidió: "A goles me van a querer en Chivas"

No hay afición en el mundo que desprecie a un goleador y Santiago Ormeño conoce el camino para convencer a los seguidores de Chivas que siguen escépticos con su fichaje.

Y es que, para alimentar la polémica contratación del seleccionado peruano nacido en México, la sequía de goles era el combustible ideal, sin embargo, ésta terminó en el partido ante Rayados con la primera anotación del refuerzo del ‘Rebaño’ anoche en el triunfo 1-0 en el AKRON.

El seleccionado peruano, Santiago Ormeño, festejó su primer gol con Chivas

“Agradecido con la vida, con Dios, con mi familia, este es el comienzo de muchísimos goles en este club, y poder ganarme a la afición, porque hay muchos que tal vez no me quieren mucho, pero a goles me van a querer”, comentó el atacante de 28 años en palabras recogidas por el diario Récord.

Claro que un gol en su quinto partido oficial con la rojiblanca no basta, pero Ormeño confía que con el candado desbloqueado, pueda convertirse en el atacante de lujo que muchos esperan.