Salomón Rondón, el amuleto del superlíder Pachuca

Héctor Cantú

La Liga MX tiene un nuevo superlíder con los Tuzos del Pachuca que golearon 3-0 a los Pumas en su partido de presentación en el torneo Apertura 2026.

Salomón Rondón fue la gran figura del cuadro hidalguense al despacharse con un doblete que mantiene por todo lo alto el récord del goleado, pues Pachuca no ha perdido en los últimos 10 partidos en los que Rondón ha marcado.

La última vez que Pachuca perdió a pesar de que Salomón encontró las redes, fue en el duelo ante Cruz Azul correspondiente al torneo Clausura 2025.

En aquella ocasión los Tuzos sucumbieron por 2-1 en la fecha 6. Desde entonces, Pachuca ha logrado dos empates y 8 victorias cada vez que el sudamericano encuentra las redes.

Doblete de Salomón Rondon y un primer tiempo de locura en el 'Huracán'

Antes de que se anotara el doblete ante Pumas, Rondón había marcado por última vez en el empate 1-1 de Pachuca ante San Luis del torneo pasado en la jornada 11.

Con su doblete ante Pumas, Salomón Rondón llegó a 43 goles con Pachuca, equipo que luego de la primera jornada, se erige como el gran líder del futbol mexicano.