Ryan Reynolds, nuevo dueño del Necaxa de Eva Longoria

Los actores estadounidenses Ryan Reynolds y Rob McElhenney se convirtieron este lunes en propietarios minoritarios del Necaxa, equipo mexicano con el que buscarán emular el proyecto del Wrexham Football Club, equipo galés que adquirieron en septiembre de 2020.

Reynolds y McElhenney se unen a un grupo de inversores que desde 2021 aterrizaron en Necaxa entre los que destacan la actriz mexicoamericana Eva Longoria, la estrella de las Grandes Ligas Justin Verlander, la modelo estadounidense Kate Upton y el jugador de la NFL Odell Beckham Jr.

Según información de 'Variety', portal de noticias sobre negocios de entretenimiento, y Sportico, líder en información en la industria del deporte, este grupo tiene como objetivo hacer crecer su perfil en los círculos deportivos internacionales para aprovechar el momento de alta demanda de contenido de fútbol por televisión y plataformas 'streaming'.

La incorporación de Reynolds y McElhenney abre la puerta al rodaje de un documental en el que se detalle el crecimiento del Necaxa similar a 'Welcome to Wrexham', serie que puso al club galés en el foco de atención de programas deportivos.

— ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) April 29, 2024

El protagonista de películas como 'Deadpool' y 'Green Lantern' y el encargado de encarnar el papel de Mac en la serie de comedia 'It's Always Sunny in Philadelphia’, adquirieron en 2020 al Wrexham Football Club de la quinta división inglesa, al que en dos años vieron ascender a la a League Two (cuarta división), y recientemente a la League One (tercera).

"Hace unos años, si me hubieran dicho que lloraría de alegría por un partido de futbol que se celebraba en el norte de Gales no lo creería. Felicitaciones a Wrexham. ¡Hagan volar la ciudad! Este es el viaje de nuestras vidas", fue el mensaje que publicó Reynolds en las redes sociales hace unas semanas, luego del ascenso de su equipo.

Además de los éxitos deportivos del Wrexham, estos dos actores han hecho crecer la base de aficionados del club en redes sociales. En 'X' el equipo galés tiene más seguidores que el Liverpool FC, de la Premier League.

A diferencia de Wrexham, el Club Necaxa, con sede en Aguascalientes, en el norte de la capital, es un equipo de primera división en México.

La liga del futbol mexicano es la más vista en Estados Unidos, por encima de la MLS, la liga española y la Premier League inglesa.