Roger Martínez se va tranquilo del América: "lo di todo, ganamos 3 títulos"

Podrán criticar a Roger Martínez, pero pocos pueden irse de un club con la tranquilidad de haber terminado su contrato y tras haber ganado varios títulos. El colombiano se marcha en paz del América.

A tres días de que finalice su contrato con el equipo ‘azulcrema’ y una etapa de cinco años llegue a su fin, el delantero se despidió del conjunto azulcrema, club donde cada torneo fue teniendo menos minutos.

“Tengo el privilegio de irme con tres títulos; conseguimos tres títulos bonitos con un grupo extraordinario. Me voy con ese recuerdo bonito, pero por ahí también me voy con ese sabor amargo de no entregar al club esa 14 que tanto se anhela; siempre estuvimos ahí cerca y no se dio”, comentó el delantero en entrevista con FOX Sports México, donde también aseguró que el dinero nunca lo movió.

“Yo tenía cinco años de contrato en Europa con el Villareal y una vez que apareció la oportunidad de venir al América no lo dudé, Ni siquiera se puede decir que fue por dinero porque yo vine prácticamente por el mismo sueldo que tenía, entonces yo vine porque quería jugar aquí”, aseguró el ariete de 29 años.

Ya en palabras para Superdeportivo, el autor de 34 goles con las Águilas aseguró que, a donde sea que vaya seguirá siendo un fanático del Club América y le guardará un cariño especial a México.

“Me he hecho muy buenas amistades. Le agarré cariño al club y me voy como un aficionado del América. Además, tengo un hijo mexicano, es lo que me llevo de aquí”, sentenció el campeón de Liga (2018), Copa (2019) y Campeón de Campeones (2019) con el equipo capitalino.