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Rodolfo Pizarro, muy cerca de volver a la Liga MX

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Por Héctor Cantú

Su paso por la MLS ha sido negativo y necesita recuperar su nivel de juego


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