Roberto Alvarado se deslinda de la polémica: "no era yo, me va a regañar mi señora"

Aunque defiende a sus compañeros, no se confundan, Roberto Alvarado no fue parte del grupo de jugadores que asistió al palenque para ver la presentación de Christian Nodal.

En medio de una nueva polémica de disciplina, el ‘Piojo’ aseguró que sus compañeros Santiago Ormeño, Alan Mozo, Antonio Briseño y Cristian Calderón no incurrieron en ninguna falta, pero de inmediato se deslindó de esta actividad, pues él asegura que estuvo todo el tiempo en casa con su esposa.

“Va a haber críticas, somos humanos y no sabía de este tema de las fotos, no están haciendo nada malo y no le veo nada de malo, pero los compañeros saben el compromiso que tenemos en el grupo como equipo y veo a los compañeros comprometidos, vinieron a entrenar todos, se vio un gran entrenamiento y son buenas señales, queremos ir a ganar el partido el sábado”, aseguró el extremo.

Otra vez en Chivas... Jugadores cayeron en la tentación de ver a Christian Nodal Una nueva polémica en torno al 'Rebaño' de cara al duelo de reclasificación ante Puebla

“Eso sí, quiero decir que no soy yo, yo estaba en mi casa; al rato me va a regañar mi señora pero yo estaba con ella”, aseguró el jugador de 24 años en medio de una semana de alta exigencia, donde el ‘Rebaño’ se juega el torneo en casa del Puebla, pues se trata del duelo de reclasificación a cuartos.

El jugador admitió que, al finalizar en noveno, el equipo decepcionó en cierta medida, pero confía en que podrán sacar la victoria en el Estadio Cuauhtémoc, con lo que, de paso, quedaría de lado la polémica decisión de algunos jugadores de asistir al palenque en plena semana de ‘Liguilla’.

“Quedamos a deber un poco porque si el torneo fuera con liguilla directa no hubiéramos calificado pero estamos conscientes de lo que hemos hecho, lo que nos ha faltado. Estamos en repechaje, tenemos una oportunidad bastante grande y las oportunidades son para aprovecharse”, agregó en conferencia.