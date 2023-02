Ricardo Ferretti ya está en la Ciudad de México

Tal y como se había anunciado hace unos días, Ricardo Ferretti estará al frente de Cruz Azul y para ultimar detalles de su gestión arribó a la Ciudad de México este 22 de febrero.

A su llegada, el ‘Tuca’ atendió brevemente a los medios y dijo que “vamos a ponernos a trabajar a marchas redobladas para poder hacer un buen trabajo y darle satisfacción a la gente”.

Y es que la ‘Máquina’ ocupa el sitio 16 de la tabla general, con cuatro puntos; de hecho, consiguió su primera victoria en la Jornada 8, luego de cuatro derrotas y un empate, eso sí, tiene dos encuentros pendientes.

A pesar de los resultados, Ferretti dijo que no puede hacer una evaluación concreta, porque “todo lo que he visto lo he visto por televisión, ya conociendo al ser humano, platicando, trabajando, puedes tener una mejor perspectiva, vamos a darnos un poco de tiempo”.

Cuestionado sobre las exigencias de la directiva de cara a lo que resta del torneo, dijo que “es uno de los cuatro grandes del futbol mexicano (…) tenemos que platicar ciertos detalles”, al tiempo que abordaba un taxi en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles para dirigirse a las instalaciones del club.

Ferretti dirigió por última vez en mayo de 2022, cuando fue cesado de Juárez, tras 11 meses en el cargo. Anteriormente, estuvo al frente de Tigres (2010-2021), donde consiguió cinco campeonatos de Liga MX, tres Campeón de Campeones, una Copa MX, una Liga de Campeones de la CONCACAF, una Campeones Cup y una Interliga.

Su primera experiencia como director técnico llegó en 1991, cuando se hizo cargo de Pumas. También ha estado al frente de Chivas, Toluca, Morelia, y de la Selección Mexicana, como interino.